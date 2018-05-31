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Шевченковский районный суд Черновцов вынес приговор жителю Донбасса за участие в деятельности террористической организации «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Дружковки в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. В составе бандформирования он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции под Саур-Могилой, вблизи донецкого аэропорта, а также Горловки, Песков, Ясиноватой и Авдеевки.

Находясь на «должности» так называемого заместителя командира подразделения террористов преступник продолжает вести боевые действия против украинских военнослужащих на линии соприкосновения.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества заочно. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение.

Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Черновицкой области.

 
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