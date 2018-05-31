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Украинский чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко успешно перенес операцию на правом на плече.

Операция спортсмена в исполнении одного из лучших хирургов США Нила Элатраша прошла успешно, сообщил менеджер украинца Эгис Климас в Instagram.

 

 

«Мы вернулись к жизни, проснувшись после успешной операции», - написал Климас.

Ломаченко повредил плечо 12 мая во время титульного поединка с венесуэльцем Хорхе Линаресом.  

Перед операцией Элатраш сообщил, что спортсмен сможет вернуться к тренировкам в октябре, а бой провести в начале декабря.

 
ForUm

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