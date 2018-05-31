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Сегодня, 31 мая, Президент Украины Петр Порошенко поздравил школьников Ямницкой гимназии с праздником последнего звонка.

Во время праздничной линейки одному из школьников стало плохо, ребенок потерял сознание и упал, сообщает Фіртка.

Президент подбежал к нему и помог передать мальчика в руки медиков.

Кроме того, во время праздника еще нескольким детям стало плохо.

«Дети получили надлежащую помощь, ведь на мероприятии дежурили две бригады медиков. Сейчас мальчику оказали помощь, и он чувствует себя хорошо», - прокомментировал начальник управления информационной деятельности ОГА Владимир Джигита.
ForUm

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