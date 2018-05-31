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У незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова из-за голодовки выпадают зубы. Об этом в Twitter сообщила российская журналистка Ксения Собчак.

Она отметила, что лично говорила с Сенцовым по видеотелефону. «Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение», – написал она.

«У него действительно выпало два зуба, цинги, говорит, пока нет. Просто ужасно его жалко. Худой, бледный», – подчеркнула Собчак.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

28 мая в федеральной службе исполнения наказаний РФ сообщили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.
ForUm

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