Компания Nike выпустила рекламный ролик Captured Motion, посвященный капсульной коллекции бренда, созданной совместно с нью-йоркским дизайнером Мэтью Уильямсом.
Рекламу всемирно известного бренда сняли в карьере под Киевом, сообщает Dazed.
Исполнительным продюсером ролика выступила украинская студия Family Production. Съемки рекламы проходили в карьере местного завода «СБК-Озера».
«В этом видео режиссер исследовал потенциал движения в разных визуальных измерениях, а также силу и универсальность коллекции», - отмечает издание.
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