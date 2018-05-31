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Лидеры трех фракций Верховной Рады пропустили более половины голосований, состоявшихся в мае. Всего за месяц было проведено 12 пленарных заседаний, во время которых произошло 462 голосования, сообщили ForUm’у в Комитете избирателей Украины.

Самые низкие показатели голосований у Юлии Тимошенко. Председатель ВО «Батькивщина» приняла участие в 1% голосований за месяц. Политик проголосовала 7 раз. Среди прочего Тимошенко не голосовала за законы по трансплантация органов человека и совершенствования деятельности Госбюро расследований. Лидер «Батькивщины» была письменно зарегистрирована на восьми пленарных заседаниях.

Сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко принял участие лишь в 6% голосований: нажал «за», «против» или «воздержался» 28 раз. В частности, лидер «Оппозиционного блока» не поддержал в первом чтении законопроект о разблокировании деятельности Госбюро расследований. При этом Бойко был зарегистрирован почти на всех (11 из 12) заседаниях ВР.

Другой сопредседатель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул принял участие в 8% голосований.

Также низкие показатели голосований у Олега Ляшко. Лидер РПЛ принял участие в 35% голосований (166 из 462). Среди прочего политик не голосовал за закон о трансплантации органов, но поддержал в первом чтении законопроекты о запрете пальмового масла и деятельности Госбюро расследований. Был зарегистрирован на восьми заседаниях.

В остальных глав фракций высокие показатели участия в голосованиях. Олег Березюк («Самопомич») проголосовал в 75% раз и посетил 11 заседаний. Максим Бурбак («Народный Фронт») принял участие в 79% голосований, Артур Герасимов (БПП) – в 88%. Оба политика посетили все заседания ВР.

Напомним, в апреле Тимошенко и Бойко также были лидерами антирейтинга по голосованиям в Раде.
ForUm

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