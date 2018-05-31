Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 31 мая, осуществляет проверку дорожных работ на трассе М-12 «Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка», часть которой – в пределах Тернопольской и Винницкой областей – входит в транспортный коридор Go Highway, который соединит порты Черного моря и Балтики. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Сегодня проедем 240 км. Хочу посмотреть, как идет строительство и реконструкция дороги по проекту Go Highway. В прошлом году мы направили на этот проект 800 млн грн, в этом – 4 млрд грн. В следующем году проект будет завершен, - сказал Гройсман. - От западной границы до Винницы и участок от Винницы до Умани будет сделан до конца года. Хочу посмотреть, кто что ремонтирует, где есть проблемы. Подчеркиваю: финансирование обеспечено, тендеры проведены, средства предусмотрены. Вопросы за подрядчиками и качественным выполнением работ».

Проект Gо Нighway соединит порты Балтийского и Черного моря от Гданьска до Одессы, Херсона и Николаева. Этот маршрут учитывает трассы М-09 Тернополь - Львов - Рава Русская; М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (Тернополь - Умань) М-05 Киев - Одесса (Белая Церковь - Умань - Одесса) М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (Одесса - Николаев - Херсон).

В этом году на выполнение работ по проекту выделено 4 млрд грн. Работы уже начаты на 12 объектах маршрута, в том числе на 4 участках трассы М-12. По состоянию на конец мая объем выполненных работ составил 891 млн грн.