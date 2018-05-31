Участник АТО Алексей Цимбалюк назвал себя исполнителем «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская назвала его самозванцем.

В Шевченковском суде продолжается заседание по избранию меры пресечения вероятному организатору «убийства». Им оказался Борис Герман – известный волонтер и директор компании по производству оружия.

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области подписал указ «О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины», которым объявлено десятилетие украинского языка.

Национальный банк допускает ужесточение монетарной политики и введение дополнительных валютных ограничений в случае отсутствия транша от Международного валютного фонда.

Украинский политзаключенный Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Зинедин Зидан объявил, что уходит в отставку. Такое заявление он сделал спустя пять дней после того, как первым в истории выиграл с клубом три Лиги чемпионов подряд.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина должна иметь свою поместную церковь, независимую от церквей других стран, особенно от церкви страны-агрессора.

Министр финансов Александр Данилюк написал письмо в G7 с намерением «избежать двусмысленности и манипуляций» в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал министра иностранных дел Венгрии Петера Сиятро разблокировать взаимодействие Украины с НАТО.

Министерство иностранных дел уволило консула Генерального консульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца из-за антисемитских высказываний.

КГГА совместно с полицией разоблачила заместителя директора одной из столичных гимназий, который обоснованно подозревается в подделке документов, незаконном хранении боеприпасов и психотропных средств.