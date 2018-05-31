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По результатам проверок в Министерстве финансов и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд еще 4 протокола об административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное представление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии и несвоевременное представление декларации, сообщает пресс-служба НАПК.

Так, составлены протоколы в отношении 3-х должностных лиц Минфина, два из которых не подали и один несвоевременно подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии вследствие получения дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Ответственность за такие нарушения предусмотрена частью второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, составлен протокол об административном правонарушении по части первой статьи 172-6 КоАП в отношении должностного лица ГосЧС, который несвоевременно подал декларацию за 2016 год. Служащий в начале 2017 года подал декларацию до назначения на должность (декларацию кандидата), которая охватывала предыдущий год (в соответствии с частью третьей статьи 45 Закона). Однако ежегодную декларацию за 2016 служащий подал только после получения сообщения Национального агентства.

 
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