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Президент Петр Порошенко считает, что сила молитвы помогла Украине провести реформы. Об этом он заявил во время выступления на VII Национальном молитвенном завтраке, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства. 

«Сила молитвы была и тогда, когда мы проводили реформы, которые решительно меняли нашу страну. И тоже говорили, что это невозможно, потому что за 26 лет до этого никто не мог проводить этих законов. И мы достигли этого», – отметил он.

По словам Порошенко, «сила молитвы» имела место и во время предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом.

«Сила молитвы была тогда, когда в президентском офисе я сижу напротив руководителей всех фракций украинского парламента и мне говорят: «Господин Президент, ну зачем вы говорите? Никогда не будет того безвиза, никто нам его не даст. В Европе проблемы с беженцами, они имеют огромные внутренние проблемы и никто не пойдет на риск и для того, чтобы предоставить право безвизовых путешествий великому украинскому народу». Это точно не произошло без помощи Бога», – подчеркнул он. 
ForUm

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