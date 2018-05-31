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В первый день лета, 1 июня, в Украине ожидается сухая и теплая погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Циклоны, фронты и остальные дождевые метеорологические образования нам завтра не грозят. Они, как видно из этой карты, гуляют где угодно, кроме Украины. Честно говоря, лучше бы угрожали, потому что дождь таки нужен, но атмосфера планирует самостоятельно, не спрашивая», – написала она.

По словам синоптика, лето начинается в Украине сухой солнечной погодой и только на Закарпатье и вокруг Карпат вероятность локальных дождей, там хвостом может махнуть атмосферный фронт. А вот температура воздуха как раз завтра снизится. К нам поступит свежая воздушная масса.

Диденко также сообщила, что на востоке завтра +18-22 градуса, в центре, на севере +20-24 градуса, на юге +23-26 градусов, на западе еще удержится почти жара +25-28 градусов.

На Приазовье и в Крыму ожидается 1 июня сильный, до штормовых порывов, северо-восточный ветер.

По ее информации, в Киеве пятница будет сухой. Кто перегрелся первым сильным солнцем, можно будет ночью погулять на улице, +11-14 градусов. А лето начнется в столице максимальной дневной температурой воздуха +22-24 градуса.
ForUm

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