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В Беларусь вылетел медицинский самолет Ан-26 Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для транспортировки в Украину трех мальчиков из Сум, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия 13 мая, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Сейчас состояние пострадавших хоть и тяжелое, однако позволяет вернуть мальчиков домой для дальнейшего лечения. Поэтому, уже сегодня Андрея, Артема и Платона самолетом ГосЧС транспортируют в Украину», – говорится в сообщении.

Напомним, 13 мая микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду из Украины, которая возвращалась из Польши в Сумы, столкнулся с погрузчиком. В результате дорожно-транспортного происшествия один ребенок 2005 года рождения погиб, еще 6 детей пострадали и были госпитализированы в Каменецкую больницу. Вечером 13 мая пострадавших перевели в Брестскую облбольницу.

В Беларуси возбудили уголовное дело против украинского водителя микроавтобуса. Его задержали, решается вопрос о мере пресечения.

Прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей, попавших в Беларуси в трагическое ДТП.
ForUm

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