Власти Москвы отказали в проведении акцию в поддержку незаконного осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего бессрочную голодовку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила организатор акции, российская писательница Алиса Ганиева.

«Только что получила в Префектуре ЦАО отказ в проведении глобальной акции #SaveOlegSentsov 2-го июня в центре Москвы. Зам префекта Л. И. Титулова сослалась на то, что мы, дескать, будем мешать горожанам и нарушать их права», – написала она.

По словам Ганиевой, власти Москвы никакой альтернативы активистам не предложили.

«Но акцию мы все равно проведем. В рамках закона. Кто «за», – написала она.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

28 мая в федеральной службе исполнения наказаний РФ сообщили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.