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С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил будут работать с 6:00 до 22:00.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

«Напоминаем гражданам об учете данной информации - согласно распоряжению командующего Объединенных сил начиная с 1 июня КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил будут функционировать с 06:00 до 20:00», – отметила она.

Карпиленко пояснила, что из-за увеличения продолжительности светового дня - увеличивается продолжительность контрольно-пропускных операций.

«Также отмечаем - не следует забывать о провокационных действиях НВФ во время пропуска, которые имеют место и пытаться выезжать заранее, а не к самому закрытию пропускных пунктов. В то же время пограничники из состава Объединенных сил будут  продолжат делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения», – подытожила она.
ForUm

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