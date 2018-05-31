В Киеве открыли для проезда транспорта улицу Крещатик. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Алексей Резников.

«Всем кто спрашивал: Крещатик уже свободен для проезда. На сутки раньше плана перекрытия», – написал он.

Напомним, движение транспорта по улице Крещатик было закрыто с 12 мая в связи с монтажом на центральной улице города фан-зоны для футбольных болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА. Предполагалось, что движение транспорта по Крещатику будет перекрыто до 31 мая.