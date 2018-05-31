также в разделеСтолица
В Киеве за рулем автобуса умер водитель 56
С киевского Дома профсоюзов сняли баннер 72
В Киеве будут судить чиновника Нацгвардии по делу Майдана 29
В Киеве от ботулизма умерла женщина 65
В Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко 212
Киеву начали подключать горячую воду 108
Киев – среди самых дешевых городов мира в рейтинге UBS 56
В Киеве погиб 4-летний мальчик, выпав из окна 12 этажа 34
Парня, ударившего пенсионера на «Лесной», отправили под домашний арест 62
В Киеве сожгли авто помощника Мосийчука 55
В столице снова горел кинотеатр «Экран» 55
В Киеве задержали «минера» церкви 87
В Киеве горел кинотеатр «Экран» 60
Приютил киевлянин: Нашелся болельщик из Норвегии, которого разыскивала полиция 89
Стычки на «Лесной»: пострадали 3 полицейских, 10 человек задержаны 112
На «Лесной» разгромили киоски, у которых избили пенсионера 285
Задержан мужчина, ударивший военного пенсионера в Киеве 178
Финал Лиги чемпионов прошел без серьезных нарушений 144

В Киеве открыли для проезда транспорта улицу Крещатик. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Алексей Резников.

«Всем кто спрашивал: Крещатик уже свободен для проезда. На сутки раньше плана перекрытия», – написал он.

Напомним, движение транспорта по улице Крещатик было закрыто с 12 мая в связи с монтажом на центральной улице города фан-зоны для футбольных болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА. Предполагалось, что движение транспорта по Крещатику будет перекрыто до 31 мая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги