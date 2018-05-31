Первая неделя июня в Украине будет теплой, но не знойной. Погода будет располагать к отдыху на природе, сообщает Meteoprog.ua.

Днем столбики термометров поднимутся до +28…+30ºС, ночная температура будет колебаться в пределах +14…+20ºС. Сорокоградусной жары опасаться не стоит. Возможны кратковременные дожди с грозами, особенно на западе страны. Атмосферный фронт будет способствовать формированию кучево-дождевых облаков.

Со второй недели месяца установится жаркая и сухая погода, интенсивные осадки не прогнозируются. Температура воздуха будет стабильной, без резких перепадов и скачков. А вот с середины месяца страну накроет волна гроз, возможны осадки в виде града и шквальный ветер.

Погода стабилизируется под конец июня, когда солнечные и погожие дни будут чередоваться с дождями, но грозы и бури не прогнозируются.

Сравнительно с последним месяцем весны в июне температура воздуха возрастает на 3-4 градус по шкале Цельсия. Рекордный минимум месяца (-2°C) зафиксировано в 1950 году в Киевском полесье, в городе Олевск. Рекорд жары +39,6 °C – на юге Украины.

Среднее количество осадков составляет 45-60 мм в южных областях, 60-80 мм в восточных и центральных регионах и 30-115 мм на западе и в Карпатах.