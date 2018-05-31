НАК «Нафтогаз Украины» намерен в июне этого года осуществить тестовую закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины, сообщает пресс-служба компании.
Цена закупки природного газа собственной добычи в июне текущего года составит 6 900 грн за тыс. куб. м (без НДС).
Напомним, Министерство экономического развития и торговли констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, в апреле повысилась на 12,9%, или на 35,34 долларов/тыс. куб. м до 309,91 долларов/тыс. куб. м по сравнению с мартом (274,57 долларов/тыс. куб. м).
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