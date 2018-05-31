Это действительно праздник – для СБУ, для всех нас, для Украины. Только не стоит нам в этой эйфории про бдительность забывать...

Из неглавного: если действительно удалось задокументировать намерение российских спецслужб совершить убийство российского журналиста и гражданина в Украине (невозможно представить, чтобы при таких обстоятельствах глава СБУ говорил о том, чего у него нет), тогда, безусловно, все те неприятности, мягко говоря, которые испытали друзья Аркадия, тысячи неравнодушных и порядочных людей, а также официальные лица по всему миру (кроме России), СБУ можно простить. И сказать «браво» нашей спецслужбе.

Далее. Есть твердая надежда, что Кремль заплатит за попытку убийства Бабченко особую цену. Дело здесь не в правовой плоскости (любые доказательства Россия будет отрицать, как отрицает, скажем, причастность к гибели малайзийского «Боинга»), и даже не в том, что этим доказательствам поверят на Западе (там явно не будут удивлены или неприятно поражены такими действиями России). Дело в другом: Россию, ее славных «чекистов», один из которых возглавляет государство, а генералы ФСБ — самая влиятельная группа нынешней политической элиты России, - высмеяли! «Чекисты» никогда особо не претендовали на то, чтобы их чтили за какие-то моральные добродетели, но вот чтобы их считали профессионалами высокого уровня — это всегда! А здесь их именно в профессиональном плане публично «посадили в лужу»! И кто — украинская СБУ, которую «чекисты» никогда не считали достойным противником! Это не просто провал в работе ФСБ — их за прошедшие сто лет у «чекистов» было немало. Это — грандиозный провал! И какие конкретные «эксклюзивные» последствия он будет иметь для ФСБ и Кремля — еще вопрос.

И еще одно. СБУ не стоит затягивать с празднованием. Надо быть готовыми к злому, безжалостному, кровавому ответу ФСБ. Он не заставит ждать, «престиж» потребует от «чекистов» скорой реакции. Впрочем, если вдруг им удастся погасить собственные эмоции, то тогда их ответ не будет быстрым, но зато намного опаснее.

Что испытали те, кто увидел живого Бабченко, не представляя, что такое может быть?

Получается, Аркадий Бабченко словно побывал на собственном похоронах: послушал, что говорят о нем разные люди «в последнем слове». Много ли людей, тем более пишущих, имеют такой фантастический опыт? Сразу и не вспомнишь... Но простят ли ему друзья, жена эти черные сутки, которые они прожили в страшном горе «без него»? Искренние люди, тот же Айдер Муждабаев, который вчера чуть не плакал в прямом эфире... Трудно сказать, как с этим будет, положительная эмоция пока забивает все другие соображения. Что будет завтра, послезавтра – надо дождаться.

А пока – несколько слов от очевидца, как это было, когда к журналистам, которые пришли на брифинг о «ходе расследования убийства Аркадия Бабченко» вышел – жив-живехонек Аркадий Бабченко.

Елена Худякова, фотокор Укринформа:

«И на этой ноте в зал в сопровождении охраны заходит... Аркадий, и идя по проходу, начинает всем подмигивать!..»

- Мы все шли на брифинг, как обычно - никто даже не догадывался, что нам приготовили. Все, кто знал Аркадия Бабченко, шли туда с соответствующим настроением, потому что все присутствующие (было также много иностранных журналистов) потом собирались идти на Майдан на акцию памяти погибшего.

...Василий Грицак начал брифинг традиционно, с сообщения о том, что в Украине на днях шла спецоперация по раскрытию преступления, показывал кадры задержания организаторов убийства известного журналиста. А потом, в конце речи не удержался, начал очень неожиданно улыбаться. И вдруг говорит такую фразу: «Я, конечно, должен бы сейчас принести глубокое соболезнование семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я наоборот хочу поздравить его родных и родителей, вас всех, весь мир, который наблюдает за этим действом, и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения!». И на этой ноте в зал в сопровождении охраны заходит... Аркадий, и идя по проходу, начинает всем подмигивать!...

Присутствующие на несколько секунд оцепенели. Повисла пауза. Потом кто-то начал плакать, кто-то захлопал в ладоши, кто-то пытался дотянуться до Аркадия, чтобы пожать его руку.

Слов нет, чтобы передать эту эмоцию!..

Укринформ поинтересовался реакцией своих постоянных комментаторов.

Евгений Магда, политолог, директор Института мировой политики:

«Это гибридная война — поэтому дезинформация от СБУ, несомненно, оправдана»

«Убийство» Аркадия Бабченко — типичный сюжет криминальной хроники, но с политическим подтекстом, ведь об «убийстве» Бабченко очень активно говорили российские медиа, начала работать вся пропагандистская машина. На Украину вылили очередное ведро грязи, которого наше государство не заслуживало ни по каким причинам, ни по одному варианту развития событий.

Думаю, что сейчас произошла существенная реабилитация в глазах общественного мнения украинских спецслужб, что тоже очень важно в условиях гибридной войны. На самом деле формирование, расшатывание недоверия к спецслужбам, правоохранительным органам, органам государственной власти — это классика информационной войны, и надо на это обращать внимание.

Украина сегодня имеет основания праздновать победу, но понятно, что Россия на этом не остановится. Нас будут ждать много подробностей этого дела. Пользуясь случаем, скажу, что это тот случай, когда всем без исключения нашим политикам надо думать о национальных интересах, думать, как защищать их, а не делать заявления, что этого бы не случилось без поддержки той или иной политической партии. А сейчас просто приятно, что украинские спецслужбы сработали на отлично, по крайней мере сейчас такие ощущения. А некоторым людям, очевидно, надо закрывать свои аккаунты в фейсбуках и т.п., после того, что они об СБУ написали вчера.

Россияне на убийство Бабченко слишком оперативно отреагировали. Какой будет реакция теперь? Страны Запада оценят работу украинских спецслужб. Россия также оценит, только по-своему. Интересно, насколько быстро теперь Следственный комитет РФ закроет дело об убийстве Бабченко. Они же любят штамповать эти дела, касающиеся прежде всего различных украинских политиков и военных, но не слишком любят их закрывать.

Тарас Березовец, политолог:

«Россия скажет, что действия украинской власти - абсурдны»

Украинские спецслужбы научились проводить спецоперации в стиле голливудского блокбастера. Конечно, о такой операции знал ограниченный круг лиц — не более 10-ти в стране, включая председателя СБУ, генпрокурора, Президента и оперативников, которые вели операцию. Самое главное, удалось доказать вину организатора, и киллера, который должен был совершить это убийство. Теперь надо, чтобы они понесли ответственность.

Думаю, что Россия отреагирует в своем стиле, мол, это очередная клоунада, инсценировка, а украинская власть уже дошла до крайности, до полного абсурда. Теперь российские пропагандисты, те, кто комментировал «смерть» Бабченко, выглядят, мягко говоря, очень смешно. Но самое главное, что удалось спасти жизнь журналиста. Главное, чтобы сейчас россияне вовсе не озверели и не попытались организовать еще одно покушение.

Богдан Яременко, дипломат:

«СБУ — молодцы! Но причем здесь Юрий Луценко?»

«Я очень рад, что Аркадий Бабченко жив. Это просто суперновость. Почему делалось именно так, а не иначе почему — объяснить не могу. Но, думаю, что позже СБУ представит подробные объяснения на профессиональном и при этом понятном языке. Сейчас же они безусловно заслужили лавры. Но есть одно «но», которое касается Юрия Луценко. Перед тем, как кого-то обвинять — сначала надо ответить на много других, не менее важных вопросов. На одной удачной операции, к которой, к тому же, прокуратура абсолютно не причастна, пиариться не стоит. Зато, Юрию Витальевичу следует провести отдельный брифинг и рассказать, в каком сейчас состоянии находится расследование убийства Шаповала, Шеремета, Окуевой... Впрочем, еще раз повторюсь, операция была эффектной. СБУ — молодцы!»

Богдан Буткевич, журналист телеканала Эспрессо.ТВ:

«Все, кто кричал об зраде — должны извиниться! Собственно, я извиняюсь»

«Я чувствую себя счастливым идиотом. Дай Бог, чтобы всегда именно так происходило в подобных ситуациях. Снимаю шляпу перед СБУ! Но мне не нравится, что сейчас буквально все, кто еще вчера кричал о #зраде, что в СБУ работают только одни «ублюдки» - сегодня даже не извинились. И это меня сильно бесит. Но это их дело. Кстати, рекомендую обратить внимание на публикацию главного редактора «Нового времени» Виталия Сыча, который на своей Фейсбук-странице на полном серьезе пишет: «Ой, мне через полчаса надо журнал сдавать, а у меня же там статья о смерти Бабченко. Так же никто не делает...». Честно - я считаю, что это просто п...здец! Это днище полное! Блин, ну нахера ты такое пишешь? Но то такое. Самое главное, что чувак жив. Что же теперь будет делаться за поребриком? Думаю, они съели говна, и это очень прекрасно. Сейчас они будут сбивать все на маргинес. Информации будет минимум. Российские средства массовой дезинформации будут подавать все так, чтобы никто этого не заметил. Конечно, не будут говорить, что обвиняют российские спецслужбы. Коротко говоря, включат стандартную систему замалчивания фактов. Да ну их на...»