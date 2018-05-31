Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, сообщает РБК.



Он отметил, что на данный момент активно обсуждается вопрос строительства «Северного потока-2». «Сколько будет по нему поставляться — вопрос. Сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит — тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы», — сказал Путин.



Напомним, 18 мая Путин после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что запуск «Северного потока-2» не означает остановку транзита газа через Украину.

10 апреля федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина не должна утратить статус транзитера при реализации проекта «Севреный поток-2», часть газа должна транспортироваться по ее территории.

Германия и Финляндия уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.