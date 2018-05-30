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Печерский районный суд г. Киева 25 мая 2018 года удовлетворил иск лидера Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука к ООО «Телеканал «Прямой», Владимиру Арьеву, Назару Перваку, Виктору Маруняку о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщили в исполкоме Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

Согласно решению суда, недостоверная информация, прозвучавшая 28 октября 2017 года в программе «Закрытая зона» в эфире «Прямого» (и на веб-сайте этого телеканала), должна быть опровергнута в течение семи дней с момента, когда решение суда вступит в законную силу. В частности, суд признал недостоверными обвинения в адрес Виктора Медведчука, прозвучавшие в программе «Закрытая зона».

«Обнародованные в программе «Закрытая зона» (как известно, в свое время генеральным продюсером продюсерского центра «Закрытая зона» был Владимир Арьев, ныне народный депутат, глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ) псевдоподробности якобы «из жизни» Виктора Медведчука — это хорошо срежиссированная атака, направленная на его дискредитацию (так называемые журналисты-расследователи активно тиражируют запущенные идеологами «партии войны» месседжи, порочащие честь и достоинство оппозиционного политика и общественного деятеля). В ход идут обвинения одно абсурднее другого — арьевские «расследователи» в очередной раз пробили дно так называемой независимой журналистики», — говорится в заявлении исполкома.

При этом в «Украинском выборе» отметили, что все попытки Арьева и Ко манипулировать общественным мнением, очернить Виктора Медведчука — спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, благодаря которому удалось вернуть домой, в семьи более 480 человек, — потерпели фиаско.

Как заявили в исполкоме Движения, суд удовлетворил иск Виктора Медведчука, признав, что все сказанное Арьевым со товарищи, — гнусная клевета и инсинуации. Тем самым суд защитил конституционные права украинских граждан на получение достоверной информации, а также пресек необоснованные нападки со стороны приспешников «партии войны» на Виктора Медведчука — политика, который внес огромный вклад в развитие Украины и активно отстаивает интересы граждан страны на всех уровнях, включая международный.

«Общественное движение «Украинский выбор — Право народа» ответственно заявляет: мы убеждены, что Владимир Арьев — политик, опустившийся до циничных манипуляций и лжи, чтобы оклеветать своего политического оппонента, — не имеет права представлять государство Украина на мировой арене. А уж тем более занимать столь высокую должность в Парламентской ассамблее Совета Европы», — подчеркнули в исполкоме.

 
ForUm

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