Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что стоимость заказа на его убийство составила 40 тысяч долларов.

В ходе брифинга в СБУ он рассказал, что был предупрежден о подготовке покушения еще месяц назад, сообщает УНИАН.

«Ко мне пришли месяц назад. Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги. Деньги, насколько мне известно, 40 тысяч долларов. Я неплохо стою, слушайте… Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Когда я ее делал, когда получал паспорт…», - указал он.

По словам Бабченко, эта фотография, которая есть только у него в паспорте и в паспортном столе, позволяет ему сделать вывод о том, что информация шла из России «Стало понятно, что информация идет из России, информация идет из, видимо государственных служб. Добыть эту информацию могли только спецслужбы», - констатировал он.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.