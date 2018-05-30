также в разделеОбщество
Порошенко поручил предоставить Бабченко госохрану 8
Польский вице-маршалок обвинил медиков из Украины в смертях поляков 9
Луценко: Исполнитель «убийства» Бабченко будет проходить по делу как свидетель 29
Организатор «убийства» Бабченко планировал устранить в Украине 30 человек 27
СБУ задержала организатора покушения на Бабченко 47
В Одессе запустили туристическую полицию 12
Аркадий Бабченко жив, его «убийство» было инсценировано 160
Представитель ОБСЕ едет в Киев из-за убийства Бабченко 16
Разгон студентов: Четырем «беркутовцам» сообщено о подозрении 33
В Торецке попрощались с погибшей от обстрела школьницей 28
Кремль прокомментировал заявления о причастности РФ к убийству Бабченко 52
С места убийства Бабченко изъяты 9-мм гильзы 29
Вода на одесских пляжах пригодна для купания 20
Князев считает, что в Бабченко стрелял профессиональный киллер 53
Убийство Бабченко: Следком РФ готов «помочь» Киеву в расследовании 23
В МВД не обещают быстро раскрыть убийство Бабченко 55
«Интер» покажет ЧМ-2018, который пройдет в России 42
РФ в ООН отказалась признать вину в крушении МН17 84

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что стоимость заказа на его убийство составила 40 тысяч долларов.

В ходе брифинга в СБУ он рассказал, что был предупрежден о подготовке покушения еще месяц назад, сообщает УНИАН.

«Ко мне пришли месяц назад. Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги. Деньги, насколько мне известно, 40 тысяч долларов. Я неплохо стою, слушайте… Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Когда я ее делал, когда получал паспорт…», - указал он.

По словам Бабченко, эта фотография, которая есть только у него в паспорте и в паспортном столе, позволяет ему сделать вывод о том, что информация шла из России «Стало понятно, что информация идет из России, информация идет из, видимо государственных служб. Добыть эту информацию могли только спецслужбы», - констатировал он.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

47
Теги