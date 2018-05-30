также в разделеПроисшествия
В Луцке пьяная женщина-водитель покусала патрульного 27
Спасатели локализовали лесной пожар на Херсонщине 21
Авиация ГосЧС не нашла признаков горения леса на Херсонщине 38
Под Хмельницким чиновник мэрии въехал в КамАЗ: 2 погибших, 5 травмированных 39
На Херсонщине выгорело уже 580 гектаров леса, лесники подозревают поджог 50
Боевики 36 раз обстреляли позиции ООС, ранены 4 военных 37
В Словакии погибла студентка-украинка 50
Водителя украинского автобуса, попавшего в ДТП в Венгрии, арестовали 66
Боевики обстреляли патруль СММ ОБСЕ 51
МИД: В ДТП в Будапеште пострадали 28 украинцев, 8 – получили тяжелые травмы 75
В Польше на заработках умер 23-летний чемпион Украины по мас-рестлингу 131
В Будапеште автобус с украинцами попал в ДТП, пострадали 28 человек 103
На Кировоградщине попал в ДТП автобус с шахтерами 39
За сутки на Донбассе ранены 6 военных 37
Боевики захватили в плен 19-летнего украинского военного 122
На Херсонщине горят уже 130 гектаров леса 57
Площадь лесного пожара на Херсонщине увеличилась в 5 раз 88
Осколок снаряда убил 15-летнюю девочку на Донбассе 402

В ночь на 30 мая в Варшаве 10 украинских студентов, которые ехали в одном легковом автомобиле, попали в ДТП.

Как сообщает польское издание TVN Fakts, они возвращались с вечеринки на реке Висла.

Около 3:00 пьяный водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes и врезался электроопору. Кроме него, в легковом автомобиле были еще девять человек: двое спереди, пятеро - сзади, а еще двое - в багажнике авто. 

Все граждане Украины в возрасте от 20 лет учились в высших учебных заведениях Варшавы.

В свою очередь первый секретарь консульского отдела посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань сообщил Укринформу, что двое студентов получили переломы рук.

«Никто из них сильно не пострадал, только у двоих из них переломы рук», - сообщил Горбань.

По его словам, водитель автомобиля, в котором ехали украинцы, задержан полицией. Он был в нетрезвом состоянии, но не согласился пройти соответствующий тест. Поэтому у него взяли кровь на анализ и результаты должны быть известны в ближайшее время. В то же время он не признается, что был за рулем автомобиля, сказал Горбань.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги