В ночь на 30 мая в Варшаве 10 украинских студентов, которые ехали в одном легковом автомобиле, попали в ДТП.

Как сообщает польское издание TVN Fakts, они возвращались с вечеринки на реке Висла.

Около 3:00 пьяный водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes и врезался электроопору. Кроме него, в легковом автомобиле были еще девять человек: двое спереди, пятеро - сзади, а еще двое - в багажнике авто.

Все граждане Украины в возрасте от 20 лет учились в высших учебных заведениях Варшавы.

В свою очередь первый секретарь консульского отдела посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань сообщил Укринформу, что двое студентов получили переломы рук.

«Никто из них сильно не пострадал, только у двоих из них переломы рук», - сообщил Горбань.

По его словам, водитель автомобиля, в котором ехали украинцы, задержан полицией. Он был в нетрезвом состоянии, но не согласился пройти соответствующий тест. Поэтому у него взяли кровь на анализ и результаты должны быть известны в ближайшее время. В то же время он не признается, что был за рулем автомобиля, сказал Горбань.