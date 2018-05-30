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Некоторые члены комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики и журналисты действовали сообща с целью дискредитировать Виктора Медведчука. Об этом говорится в заявлении исполкома Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

«Похоже, истерика «народных фронтовиков», начавшаяся после принятия Окружным административным судом г. Киева решения открыть общее производство по иску народного депутата Украины Василия Нимченко относительно противоправных действий председателя и членов Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики, достигла апогея. Сначала госпожа Сюмар кричала о «маячне» и попытках пророссийских сил «заткнуть рот», теперь члены комитета заявляют, что иск В. Нимченко является не чем иным, как попыткой осуществления противоправного вмешательства и незаконного давления на них. Приступ паники заставляет «фронтовиков» выдвигать все новые и новые, еще более абсурдные обвинения», — говорится в заявлении исполкома.

Так, хотя иск только подан в суд, «фронтовики» уже вовсю кричат о несуществующем давлении. «Возможно, именно потому, что прекрасно понимают: как раз Сюмар как председатель комитета и остальные его члены оказывали давление на следствие — они превысили свои полномочия, открыто вмешавшись в работу правоохранителей по конкретному уголовному делу и тем самым возложив на себя функции органов досудебного следствия. В данном случае впору говорить о злоупотреблении властью или служебным положением», — отметили в «Украинском выборе».

В исполкоме подчеркнули, что комитет априори не имеет права вмешиваться в досудебное следствие, тем более что этот вопрос находится вне пределов их ведения (постановление ВР от 4 декабря 2014 года № 22-VIII о предметах ведения комитетов парламента). «Но когда дело касается политического оппонента, тут уж все средства хороши. В этой связи возникает крайне неудобный для комитетчиков в целом и госпожи Сюмар в частности вопрос: почему 8 ноября 2017 года (всего через несколько часов после заявления «журналистов» «Радио Свобода» о якобы препятствовании их деятельности) комитет в срочном порядке, даже не удосужившись разобраться в сути дела, принял решение провести заседание 15 ноября? В последние годы в стране возросло количество нападений на журналистов.., но так быстро в парламентском комитете раньше не реагировали. Такая оперативность наводит на мысль о том, что некоторые члены комитета и «потерпевшие» журналисты действовали сообща с целью дискредитировать Виктора Медведчука», — говорится в заявлении.

Также в движении считают, что заявления членов комитета о том, что они стоят на страже свободы слова и справедливости, доверия не вызывают, как не вызывают доверия и лицемерные заверения Сюмар, что она не хочет, чтобы решение комитета рассматривалось как давление на суд. «Ее слова — это дешевая манипуляция, очередной спектакль. Именно с такой целью — надавить на суд и заставить вынести то решение, которое будет выгодно «фронтовикам», — и проводилось заседание комитета. Однако хочется верить, что суд не поддастся на манипуляции, будет действовать профессионально, незаангажированно и вынесет справедливое решение, подтвердив, что в Украине действует сила права, а не право силы», — заключили в исполкоме «Украинского выбора».
ForUm

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