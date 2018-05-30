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Сегодня, 30 мая, на территории курортного комплекса «Аркадия» в Одессе открылась первая станция туристической полиции, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, начальник Главного управления Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин, советник министра внутренних дел Евгений Терехов.

«Специально для охраны общественного порядка в курортных зонах Одессы и Одесской области мы запустили группы туристической полиции. Они будут работать с 1 июня до окончания туристического сезона – 30 сентября. Полицейские будут предоставлять консультации и помощь отдыхающим, регистрировать жалобы граждан относительно повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов», - сказал Троян.

Он отметил, что ежегодно Одесскую область посещают более шести миллионов туристов и отдыхающих.

«Мы говорим не только об украинцах, но и об иностранцах. Все сотрудники групп осведомлены о законодательстве в отношении иностранных граждан, миграционных процедурах и визовых ограничениях», - отметил замминистра.

Головин сообщил, что в прошлом году проект туристической полиции работал на участке «Ланжерон-Аркадия» в пилотном режиме.

«Он продемонстрировал свою эффективность. Группы туристической полиции раскрыли 38 уголовных нарушений, обнаружили трех несовершеннолетних, самовольно оставивших место своего проживания, задержали иностранного гражданина, который находился в розыске», - сказал он.

Троян также сказал, что в дальнейшем планируется масштабирование подразделения на территорию всех курортных зон Украины.

«В этом году мы планируем открыть еще шесть таких станций в Одессе и Одесской области. Всего в Одесской области их будет 15. Также планируется открытие таких станций в других курортных зонах страны», - добавил он.
ForUm

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