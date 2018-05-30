Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир едет в Киев в связи с убийством журналиста Аркадия Бабченко.

«Вылетаю в Киев в связи с убийством Аркадия Бабченко. Встречусь с коллегами, выскажу поддержку и солидарность с журналистским сообществом в Украине после ужасного преступления», - написал он в Twitter.

Вилітаю до #Києва у зв’язку з вбивством Аркадія #Бабченка. Зустрінусь з колегами, висловлю підтримку та солідарність з журналістською спільнотою в #Україні після жахливого злочину. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 30 мая 2018 г.





Как сообщал ForUm, журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве.

Журналисту несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Полиция расследует дело об умышленном убийстве. Рассматривается несколько версий произошедшего. Среди них — действия российских спецслужб.

Руководитель столичного главка полиции Андрей Крищенко заявил, что журналист не обращался в полицию с заявлениями об угрозах.

МВД опубликовало фоторобот подозреваемого.