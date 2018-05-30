В российского журналиста Аркадия Бабченко стрелял профессиональный киллер. Об этом на брифинге сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

«Любителей задерживают на месте преступления. Это преступление совершено намеренно неизвестными лицами. Мы считаем, что мотивы преступления - профессиональная деятельность потерпевшего. Другие версии также имеют право на существование, но есть приоритет», - сказал Князев, сообщает УНИАН.

По его словам, преступников было несколько. «Нажать на курок пистолета нужен один человек, но подготовить такое преступление - одним человеком не обойдешься», - отметил глава Нацполиции.

Вместе с тем, Князев не захотел разглашать детали, в частности, пустил ли Бабченко убийцу в квартиру сам, допрошена ли его вдова. «Нельзя кому-либо из моих подчиненных и мне самому доказывать обстоятельства, которые сейчас подлежат расследованию. Это было бы преступлением со стороны полицейских», - подчеркнул он.

Также он добавил, что эксперты еще не приступали к изучению пуль, которыми был убит Бабченко, поскольку еще не получили на это судебного разрешения. «Согласно новому законодательству, для проведения экспертиз следователи в настоящее время стоят в суде для того, чтобы получить разрешение на экспертизу», - заявил глава Нацполиции.

Также Князев призвал журналистов, ведущих собственное расследование убийства, делиться полученной информацией с Нацполицией. «Уважаемые журналисты, приносите нам материалы. Если вы хотите создать частное детективное агентство - это одна история, а вторая история - вы обязаны по закону предоставить известную вам информацию Нацполиции», - сказал он.

Также Князев отметил, что сегодня в 17:00 представители силовых ведомств на пресс-конференции сообщат несколько больше о ходе расследования этого преступления.

Как сообщал ForUm, журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве.

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