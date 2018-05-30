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Россия заявила о своей обеспокоенности сообщениями о просьбе Польши о постоянном военном присутствии США на своей территории. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что это вызовет ответные действия России и дальше будет портить отношения между Москвой и Западом, передает РИА Новости.

«Когда мы видим постепенное расширение военных структур НАТО к нашим границам... это, конечно, не способствует безопасности и стабильности на континенте. Эти экспансионистские действия приводят к противодействию со стороны российской стороны, чтобы сбалансировать паритет, который каждый раз нарушается таким образом», - сказал Песков.

29 мая глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох подтвердил, что министерство обороны Польши направило в Конгресс США, правительственные учреждения и аналитические центры предложение о постоянном размещении американских войск на польской территории

«Да, мы заинтересованы в присутствии американских сил в нашей стране, и мы подали – в том числе для аналитических центров – некоторые варианты, которые мы могли бы предложить, если такие решения будут приняты», - сказал Солох.

Аннексия Россией украинского Крыма и поддержка Москвой боевиков на востоке Украины вызвали беспокойство в Польше и других странах-членах НАТО, граничащих с Россией.
ForUm

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