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В Киеве снимают баннер из Дома профсоюзов на Майдане Незалежности, сообщает Громадське.

На время ремонта он был завешен баннером с надписью «Свобода – это наша религия».

Ранее отремонтированный фасад Дома профсоюзов планировалось открыть 1 марта.

Напомним, Дом профсоюзов почти полностью сгорел 18-20 февраля 2014 во время событий Революции достоинства.  Генеральный директор Национального мемориального комплекса Героям Небесной сотни и Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло рассказывал, что в Доме профсоюзов выделят две музейные комнаты.  
ForUm

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