В Киеве снимают баннер из Дома профсоюзов на Майдане Незалежности, сообщает Громадське.
На время ремонта он был завешен баннером с надписью «Свобода – это наша религия».
Ранее отремонтированный фасад Дома профсоюзов планировалось открыть 1 марта.
Напомним, Дом профсоюзов почти полностью сгорел 18-20 февраля 2014 во время событий Революции достоинства. Генеральный директор Национального мемориального комплекса Героям Небесной сотни и Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло рассказывал, что в Доме профсоюзов выделят две музейные комнаты.
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