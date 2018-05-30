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Четырем бывшим милиционерам столичного полка «Беркут» сообщено о подозрении, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Так, в период с 22 по 29 мая по фактам незаконного задержания 30 ноября 2013 на Майдане Незалежности в Киеве двух участников мирной акции протеста, составления и выдачи заведомо ложных документов об их задержании, четырем бывшим милиционерам столичного полка «Беркут» (один из которых является действующим сотрудником полиции) сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым соответствующих мер.

Ранее по результатам расследования преступлений, совершенных во время этих событий, в суд направлены обвинительные акты в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в. Киеве и 10 бойцов столичного «Беркута».

Также сообщается о подозрении и объявлены в розыск 10 человек, в том числе экс-президент Украины и руководители органов государственной власти и, в частности правоохранительных органов.
ForUm

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