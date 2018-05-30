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В Луцке пьяная женщина-водитель покусала инспектора, сообщает пресс-служба патрульной полиции Волыни.  

30 мая, около 3:00, на улице Героев УПА в Луцке, экипаж заметил микроавтобус Оpel, который остановился на перекрестке.

При общении с водителем заметили у него явные признаки опьянения.

В присутствии свидетелей 31-летняя женщина прошла проверку – имела 2,95 промилле алкоголя, что в 14 раз выше допустимой нормы.

За это получила соответствующий протокол.

 

 

Во время общения с правоохранителями вела себя агрессивно и в какой-то момент укусила инспектора по левую руку.

У патрульного кусаная рана левого предплечья, от госпитализации он отказался. По данному факту проводятся следственные действия.
ForUm

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