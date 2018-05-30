Обещаний быстро раскрыть убийство журналиста Аркадия Бабченко не будет. Об этом на своей странице в Facebook написал глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.



«Аркадий был искренним и честным, бескомпромиссным в своей жесткой антипутинской риторике. Каждый его пост широко расходился среди армии подписчиков и был метким выстрелом в информационной войне с нашим общим врагом – кремлевской империей зла, жестоким восточным агрессором, хорошо умеющим убивать и у себя в стране, и за рубежом – на Донбассе, в Киеве, в Сирии, в Британии. Поставившим на поток заказные убийства и своих, и чужих, жестоко карающим за стремление к свободе», – написал он.

По словам Шевченко, он познакомился с Бабченко в 2014 году под Славянском. «За неполный год, когда он в Киеве, к сожалению, мы так и не встретились. Я звонил ему с периодичностью раз в два месяца, спрашивал: как дела, не чувствует ли он чего-то подозрительного, нет ли очевидных и требующих вмешательства полиции угроз, нужна ли какая-либо помощь, и просил сообщить, если она понадобится. Он жил обычной жизнью, не обращался за охраной, писал, что думал, не ограничивая себя и только поднимая жесткий градус антипутинской риторики», – подчеркнул спикер МВД.

«Пока все. Больше никаких высоких слов о «деле чести» и обещаний быстро раскрыть преступление не будет», – подытожил Шевченко.

Национальная полиция Украины ведет следствие и ищет преступников. Если будет, что сообщить обществу, мы сообщим быстро и оперативно.

Как сообщал ForUm, журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве.

Журналисту несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция расследует дело об умышленном убийстве. Рассматривается несколько версий произошедшего. Среди них — действия российских спецслужб.

Руководитель столичного главка полиции Андрей Крищенко заявил, что журналист не обращался в полицию с заявлениями об угрозах.

МВД опубликовало фоторобот подозреваемого.