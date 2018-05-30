В Торецке возле школы №7 простились с 15-летней школьницей Дарьей Каземировой, которая погибла в результате обстрела боевиками поселка Железное. Об этом сообщила пресс-служба Военно-гражданской администрации Торецка.

«Сегодня во дворе школы, где училась девушка, для того чтобы провести ее в последний путь, собрались родные, близкие, друзья, одноклассники, учителя и все неравнодушные жители города», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 28 мая в поселке Железный вблизи Торецка погибла 15-летняя девочка. По словам первого замглавы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, ребенок вышел во двор, где был убит осколком вражеского снаряда.



Следствие получило доказательства, указывающие на обстрел населенного пункта из оккупированной Горловки.