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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о причастности Москвы к убийству журналиста Аркадия Бабченко верхом цинизма.

«На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования», — приводит его слова РИА Новости.

Песков назвал произошедшее трагедией и выразил соболезнования семье журналиста.

Как сообщал ForUmжурналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве. 

Журналисту несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина. 
Украинская полиция расследует дело об умышленном убийстве. Рассматривается несколько версий произошедшего. Среди них — действия российских спецслужб.

МВД опубликовало фоторобот подозреваемого.  

 


 
ForUm

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