Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о причастности Москвы к убийству журналиста Аркадия Бабченко верхом цинизма.

«На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования», — приводит его слова РИА Новости.

Песков назвал произошедшее трагедией и выразил соболезнования семье журналиста.

Как сообщал ForUm, журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве.

Журналисту несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция расследует дело об умышленном убийстве. Рассматривается несколько версий произошедшего. Среди них — действия российских спецслужб.

МВД опубликовало фоторобот подозреваемого.



