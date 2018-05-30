Следственный комитет России готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщает РИА Новости.



«Учитывая, что украинские коллеги до сих пор не могут раскрыть убийства других российских граждан, в частности речь идет об убийствах журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Дениса Вороненкова, Следственный комитет готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства Бабченко», — заявила она.

Петренко подчеркнула, что по российскому законодательству СК РФ полномочен расследовать преступления, совершенные против россиян, даже если они совершены иностранными гражданами на территории другого государства.

Как сообщал ForUm, журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве выстрелом в спину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.