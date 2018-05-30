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Уильяма Браудера отпустили из комиссариата в Мадриде после дачи показаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную полицию.

Установлено, что ордер на задержание не имеет надлежащей юридической силы, уточнил собеседник агентства.

Позднее информацию подтвердил сам бизнесмен.

Ранее сообщалось, что инвестора задержали по запросу России в Интерпол.

Уильям Браудер — основатель фонда Hermitage Capital, международный финансист, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила широкий общественный резонанс.

В 1995-2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

В 2013 году Браудера заочно приговорили в России к девяти годам лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более полумиллиарда рублей.

Уильям Браудер был одним из инициаторов принятия в США «закона Магнитского», названного в память об умершем в российском СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.


 
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