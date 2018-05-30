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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос ребенка, сказал, что украинцы уезжают в другие страны ради путешествий.  

Трансляцию заседания правительства вел 112 Украина.

 

 

«Они просто путешествуют», - сказал премьер, отвечая на вопрос девочки, почему некоторые граждане Украины переезжают в другие страны.

«Но я так же, как ты, хочу, чтобы они вернулись», - добавил Гройсман.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что детенизация экономики и формирование гибкого рынка труда с учетом потребностей работодателей и возможностей работников будет способствовать сокращению миграции из Украины и позволит в среднесрочной перспективе даже привлекать специалистов в нашем государстве.
ForUm

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