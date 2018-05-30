29 мая вечером в Киеве был убит критик президента РФ Владимира Путина, ветеран двух чеченских войн, российский журналист, который жил и работал в Украине, Аркадий Бабченко. В марте ему исполнился 41 год. Бабченко был активным блогером, часто писал о войне на Донбассе, считал Крым украинским и беспощадно критиковал главу Кремля. Что говорил о России и ее президенте журналист - читайте в материале Радио Свобода.

21 июня 2012. Новая газета

Единственное, чего я хочу, - это жить в свободной стране, чтобы мои дети жили в свободной стране. Хочу сидеть и писать свои рассказики, но в свободной стране. Моя заинтересованность одна. Не деньги, не партии, не власть, не слава... Просто хочу нормально жить.

19 октября 2014. Facebook

Он (Путин - ред.) же не просто людей убивает. Он в людях убивает то хорошее, что было в них. Как минимум, по отношению к нам. И выращивает ненависть и агрессию... Превратить огромного сорокамиллионного братского соседа в тех, кто тебя ненавидит больше всего... Это надо суметь, конечно. Гореть в аду.

5 июня 2015. Цензор.net, комментирует убийство Бориса Немцова

Нет, ну моя-то очередь, по идее, должна прийти потом. Но желание такое (собрать вещи и уехать из России, - ред.) присутствовало, потому что первое ощущение было такое: все, *** дец, приехали. Суши сухари и жди, когда за тобой воронок приедет.

21 октября 2015. Facebook

В России война теперь будет всегда, пока у власти будет Путин и меняться будет только театр военных действий... А потом – в один прекрасный момент – все рванет. Сразу, полностью, моментально и везде... Здесь будет одна большая «ДНР» на шестой части суши – от моря и до моря. С алкоголиками на блокпостах, отрезанными головами в реке, пытками на подвалах, исчезновением бизнесменов и публичными казнями.

8 февраля 2016. Фокус

У Путина нет других вариантов: либо Кадыров, либо третья чеченская. То есть третья чеченская будет в любом случае, совершенно очевидно, что это вопрос времени, но сейчас «стабильность» в кавычках, мир в Чечне держится только на Кадырове, если его убрать, все начнется заново.

22 февраля 2017. Апостроф

В России происходит сейчас то же, что в Германии в 1938-1939 годах. Тогда Гестапо столкнулось с такой проблемой: им было некого сажать в тюрьму. Не потому, что они всех пересажали, а потому, что общественное мнение в Германии в то время изменилось. И страна реально начала поддерживать Гитлера – почти на 100%. Вот в России сейчас происходит ровно то же самое.

29 июля 2017. Радио Свобода

Поскольку я в России не поддерживаю всю эту шизофрению – я считаю, что Крым однозначно украинский, что это агрессия России против Украины, что это одна из самых «ублюдочных» войн в новейшей истории – то, безусловно, я там не свой. Но и здесь, в Украине, достаточно людей (их, безусловно, меньше), которые говорят «русский – сразу нафиг». И я это слышу тоже довольно часто.

15 декабря 2017. Facebook

Владимир Путин – узурпатор, захвативший власть путем силового переворота в 2012 году. Именно силового. Я настаиваю на этой формулировке. Кто был тогда в Москве, помнит, как весь центр был забит ОМОНом и войсками.

27 января 2018. Радио Свобода

Я думаю, что эти псевдовыборы в какой-то степени будут переломными. Поэтому станет понятным, что да, Россия - это Путин, что да, они его выбирают. Не все. Большинство. Так 30%, 40%, безусловно, против. Но большинство – они за него.