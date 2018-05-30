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Украинский теннисист Дмитрий Баданов 29 мая признан виновным в участии в матчах с фиксированным результатом. После этого решения независимого судебного офицера он будет пожизненно дисквалифицирован, а также оштрафован на 100 тыс. долларов, сообщает Радио Свобода.

30-летний Баданов нарушил нормы антикоррупционной теннисной программы, когда провел два договорные поединки на турнирах под эгидой ITF (Международной федерации тенниса) в сентябре 2015 году в Тунисе и в сентябре 2016 года в Египте.

Баданов также осужден за участие в ставках на тотализаторе, связанных с матчами.

Дело расследовало общее подразделение, созданное Международной федерацией тенниса, руководителями престижной теннисной серии Grand Slam и другими руководителями мирового тенниса. Решение по делу Баданова принимал известный по докладу о допинге в России Ричард Макларен.

Дмитрий Баданов был малоизвестным теннисистом, его самая высокая за карьеру позиция в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов в марте 2015 года была 463. Сейчас Баданов изъят из рейтинга.

 

 
ForUm

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