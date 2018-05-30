В Одессе снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями, морская вода соответствует нормам, сообщает пресс-служба горсовета.
«По данным лабораторного контроля, на всех городских пляжах Одессы морская вода соответствует нормативным требованиям и пригодна для морского водопользования», - говорится в сообщении.
Также с целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобраны 30 проб на санитарно-микробиологические показатели и 15 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам.
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