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В Одессе снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями, морская вода соответствует нормам, сообщает пресс-служба горсовета.

«По данным лабораторного контроля, на всех городских пляжах Одессы морская вода соответствует нормативным требованиям и пригодна для морского водопользования», - говорится в сообщении. 

Также с целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобраны 30 проб на санитарно-микробиологические показатели и 15 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам.
ForUm

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