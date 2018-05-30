Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал ряд решений правительства, которые станут толчком развития детства. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

Так, правительство вводит традицию обеспечения новорожденных специальным бэби-боксом, в котором будут собраны вещи, нужные для первых недель жизни младенца. «Это традиция, которую мы вводим для поддержки рождаемости. Сотни тысяч семей получат такую ​​дополнительную целевую поддержку», - сказал премьер-министр.

Не менее важно, по словам главы правительства, помочь маме, особенно если она работает. По решению правительства и при поддержке местных органов власти, в Украине с января следующего года вводится понятие найма «муниципальной няни». Оплата ее услуг будет частично компенсирована из бюджета.

«Принимаем решение совместно с органами местного самоуправления, вводим понятие «муниципальная няня» - с 1 января. Когда нанимаете няню, государство будет компенсировать ежемесячно расходы в зарплате, чтобы ребенок был ухожен», - прокомментировал Гройсман.

Он отметил, что защита и поддержка детства должна стать главным приоритетом.

«Единственный критерий достижения стандартов благополучия – увеличение рождаемости», - отметил премьер-министр.