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Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко воспитывал шесть приемных детей. Об этом в Facebook написал российский блогер Александр Фельдман.

«Мало кто знает, что у российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного сегодня в Киеве, было 6 (шесть) приемных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Опекуном была и остается мать Аркадия – Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съемной трехкомнатной квартире», - написал он.

По его словам, дети были очень сложные.

«Они воровали, не умели есть твердую пищу, стирать свое белье, серьезно отставали в развитии, боялись выходить на улицу, прятали вещи и ели фрукты и овощи с кожурой. У кого-то был панкреатит, кто-то боялся выходить на свет, а у одной девочки отсутствовал жевательный рефлекс. Люда до семи лет не разговаривала, Света не знала, что такое виноград».

«Эта большая семья сегодня потеряла своего отца»,- написал Фельдман.

Как сообщал ForUmжурналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве выстрелом в спину.
ForUm

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