Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко предрекла тяжелое заседание сегодня в Минске.

«Сегодня будет очень тяжелое заседание – из-за ухудшения ситуации и безопасностью, убийства детей на Донбассе, из-за заблокированного вопроса освобождения заложников и недопуска МККК к заключенным, из-за отсутствия ответа РФ по украинской инициативе передать им 23 россиян, чтобы освободить наших, в том ч Олега Сенцова», - написала она в Facebook.

Геращенко обеспокоена отсутствием реакции мира на проблему заложников и политзаключенных.

«Так, люди доброй воли во многих странах вышли на акции поддержки Сенцова и его коллег по несчастью. Но где заявления, хотя об обеспокоенности, правительств и лидеров, ОБСЕ, ООН, СЕ, ПАСЕ, МККК, ЕС, США и других институтов, которые должны жестко реагировать на недопуск врачей и консулов, безосновательное содержание в тюрьмах больше, чем 4 года? Мир молчит. И это усложняет украинскую задачу – вытащить», - отметила представитель Украины.