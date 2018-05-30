также в разделеОбщество
В МВД не обещают быстро раскрыть убийство Бабченко 6
«Интер» покажет ЧМ-2018, который пройдет в России 13
РФ в ООН отказалась признать вину в крушении МН17 31
Полиция рассматривает две версии убийства Бабченко 107
МВД Чехии требует не винить их в гибели Бабченко 95
Госбюджет из-за схем ректора Мельника потерял 12 миллионов 31
У Бабченко было шестеро приемных детей 51
ГПУ привела доказательства обстрела Железного со стороны «ДНР» 40
Стартовало голосование за состав Совета общественного контроля при НАБУ 22
Следком РФ завел дело из-за убийства Бабченко 44
Бабченко не просил полицию об охране 23
Обнародован фоторобот вероятного убийцы Бабченко 79
29 мая. Картина дня 39
Прокуратура Крыма заочно сообщила о подозрении 18 сотрудникам ФСБ 50
Представитель ЕБРР поймал украинских журналистов на распространении фейка о Данилюке 139
Суд вынес приговор танкистам «ДНР» 88
Украинцы увидят самое длительное лунное затмение XXI века 100
Матиос хочет создать в Украине военные суды 33

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко предрекла тяжелое заседание сегодня в Минске.   

«Сегодня будет очень тяжелое заседание – из-за ухудшения ситуации и безопасностью, убийства детей на Донбассе, из-за заблокированного вопроса освобождения заложников и недопуска МККК к заключенным, из-за отсутствия ответа РФ по украинской инициативе передать им 23 россиян, чтобы освободить наших, в том ч Олега Сенцова», - написала она в Facebook.

Геращенко обеспокоена отсутствием реакции мира на проблему заложников и политзаключенных.

«Так, люди доброй воли во многих странах вышли на акции поддержки Сенцова и его коллег по несчастью. Но где заявления, хотя об обеспокоенности, правительств и лидеров, ОБСЕ, ООН, СЕ, ПАСЕ, МККК, ЕС, США и других институтов, которые должны жестко реагировать на недопуск врачей и консулов, безосновательное содержание в тюрьмах больше, чем 4 года? Мир молчит. И это усложняет украинскую задачу – вытащить», - отметила представитель Украины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

77
Теги