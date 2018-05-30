Прокуратура Киевской области предъявила ряд исков о взыскании в пользу государства более 12 млн грн, которые безосновательно уплачены государством за незаконным договором аренды реабилитационно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор», заключенным с коммерческой структурой, приближенной к бывшему ректору налоговой академии Петру Мельнику. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что реабилитационно-оздоровительный комплекс, который находился в государственной собственности на балансе Национального университета Государственной налоговой службы Украины, и использовался в качестве общежития для студентов, в 2007 году передан частному учебному заведению.

Так, указанный объект недвижимости площадью почти 8 тыс. кв м, расположенный в г. Ворзель Киевской области, передан частному заведению, учредителями и руководителями которого были близкие родственники ректора Мельника.

В дальнейшем государственное учебное заведение вынуждено было арендовать это имущество и за период с 2009 по 2013 годы за счет средств госбюджета Украины, оплатило арендную плату на сумму более 12 млн грн.

Реагируя на выявленные нарушения, Ирпенский отдел Киево-Святошинского местной прокуратуры заявил 6 исков о признании договоров аренды недействительными и взыскании с Ирпенской финансово-юридической академии в форме общества с ограниченной ответственностью более 12 млн грн, незаконно уплаченной Университетом государственной фискальной службы Украины арендной платы.

Напомним, в прошлом году благодаря обоснованной позиции прокуратуры области расторгнут один из вышеупомянутых договоров аренды, как заведомо направленный на незаконное завладение средствами госбюджета Украины, и взыскано в доход государства почти 1,4 млн грн, уплаченных за 2014 университетом Государственной налоговой службы Украины за аренду государственного имущества (реабилитационно-оздоровительный комплекс «Сосновый бор»), которое ранее находилось на его балансе.

Как сообщал ForUm, Мельник был задержан 27 июля 2013 года сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Министерства доходов и сборов совместно с ГУБОП МВД Украины. Он требовал и получил от двух украинцев взятки в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в свой вуз.

7 августа на экс-ректора надели электронный браслет, однако позже он избавился от него и сбежал в США.

После победы Майдана экс-ректор вернулся в Украину.

В июле 2015 года Мельнику предъявили новое подозрение в другом деле о хищении.

5 декабря 2017 года Бородянский райсуд Киевской области признал его невиновным и оправдал.

Позже, 11 декабря, генпрокурор Луценко заявил, что прокуратура будет обжаловать решение суда.