Решение Сирии признать независимость самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

«Решение сирийского режима установить дипломатические отношения с грузинскими сепаратистскими регионами Абхазией и Южной Осетией нарушает международное право и принцип территориальной целостности, определенный в Уставе ООН и соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН», - подчеркнули в ЕС.

Европейский Союз полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

«Мы по-прежнему привержены активной поддержке усилий по урегулированию конфликтов, в том числе посредством работы специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии и миссии ЕС по наблюдению», - отмечается в заявлении.

Напомним, 29 мая Сирия признала независимость непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия, а также договорилась об установлении дипломатических отношений. В ответ Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.