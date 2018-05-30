За прошедшие сутки, 29 мая, боевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ, из них 9 раз применяя тяжелое вооружение. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику», - говорится в сводке.

Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское на Луганщине. На горловском направлении – в районе населенных пунктов Зайцево, Южное. Не прекращаются бои на донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, на мариупольском направлении – в районе населенного пункта Широкино.

Во время боевых действий 4 военнослужащих получили ранения.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены и трое ранены.