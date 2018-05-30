Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении одного из бывших руководителей Департамента общественной безопасности МВД Украины. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, 25 мая в Печерский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении одного из бывших руководителей Департамента общественной безопасности МВД Украины (в настоящее время проходит службу на руководящей должности в Национальной гвардии Украины) по обвинению в незаконном препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом, совершенном должностными лицами и с применением физического насилия; превышении власти и служебных полномочий и организации такого превышения сотрудниками правоохранительных органов, что сопровождалось болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенном группой лиц, в результате чего пострадали более 300 человек; организации умышленного убийства двух и более лиц, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц; организации причинения тяжких телесных повреждений; предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (неоднократном предоставлении в течение протестных акций неофициальных выплат сотрудникам спецподразделений «Беркут») и совершении ряда других преступлений в период января-февраля 2014 года и, в частности, во время силового разгона 18 февраля 2014 и штурма Майдана под видом антитеррористической операции.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ст. 340; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 365 (в редакции от 07.04.2011); ч. 3 ст. 27 п. П. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакции от 05.11.2009), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 369 (в редакции от 18.04.2013), ч. 1 ст. 263 (в редакции Закона от 05.07.2012), ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 366 (в редакции от 13.05.2014) Уголовного кодекса Украины.

В ходе осуществления досудебного расследования в суд вносилось ходатайство об отстранении подозреваемого от должности, в удовлетворении которого отказано, апелляционная жалоба оставлена ​​без удовлетворения.

Также в суд вносилось ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, в удовлетворении которого отказано, апелляционная жалоба оставлена ​​без удовлетворения, а подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Досудебное расследование по установлению других организаторов и соисполнителей преступлений, совершенных во время протестных акций, продолжается.