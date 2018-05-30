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МИД РФ потребовал от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«По поступающей из Киева информации, в результате вооруженного нападения в Киеве убит российский гражданин, журналист А.А.Бабченко, постоянно проживавший в Украине. Уровень физического насилия, убийств  в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растет, а их расследования  не приводят к наказанию  преступников», - заявили в Москве.

Также в МИД РФ рассчитывают, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль.

Как сообщал ForUmжурналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве выстрелом в спину.

 
ForUm

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