По состоянию на 29 мая 1366 потребителям, из которых 1253 жилых дома, 21 лечебное учреждение, 50 детских садов, 42 школы и другие, возобновлены поставки горячей воды после проведения гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Сейчас 1336 потребителей города Киева подключены к ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вместо районных котельных и станций теплоснабжения, где сегодня отсутствует газоснабжение в связи с отказом НАК «Нафтогаз Украины» заключить договор с КП «Киевтеплоэнерго» на поставку природного газа. Именно поэтому где существует техническая возможность, мы подключили здания к другим источникам теплоснабжения – к ТЭЦ, на которых пока газоснабжение не прекращено», - пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

На сегодня без горячего водоснабжения остаются почти три тысячи зданий

Напомним, в апреле этого года завершилась сделка города с ПАО «Киевэнерго». Исполнителем услуги горячего водоснабжения и отопления с мая стало коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». НАК «Нафтогаз» отказывается заключать договор на газоснабжение без урегулирования вопроса задолженности. По видению «Нафтогаза», городское предприятие должно взять на себя задолженность, которая сегодня есть у «Киевэнерго» перед ним.

По словам заместителя председателя КГГА, применение статьи 22 Закона Украины «О теплоснабжении», на которой настаивает НАК, как основания для возложения газовых долгов «Киевэнерго» на городское предприятие является противоречивым.

«Решение спора возможно либо в процессе переговоров либо в судебной плоскости, однако пока эти процессы будут продолжаться – потребители не должны оставаться без услуги. Ведь в законе нет нормы, которая позволяла НАК не заключать соглашение с КП и оставлять потребителя без услуги. Более того, действующее законодательство гарантирует непрерывность в предоставлении коммунальных услуг и предусматривает перерыв в снабжении горячей воды лишь на время ремонтных работ», - говорит Пантелеев.

Чиновник отметил, городские власти Киева подготовили обращение к Кабинету Министров Украины, как к представителю владельца компании НАК «Нафтогаз».

«Важно, чтобы договор на поставку газа с КП «Киевтеплоэнерго» для котельных и станций теплоснабжения был заключен в ближайшие дни», - сказал Пантелеев.

27 апреля в Киеве в связи с процессом заключения соглашений на газоснабжение котельных раньше времени начали процесс проведения ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей.