В Святошинском районе столицы в результате падения из окна погиб 4-летний мальчик, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Трагедия произошла сегодня, 29 мая, на улице Гната Юры. Ребенок взобрался на подоконник, оперся на москитную сетку и упал с 12-го этажа. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«Сотрудники полиции установили, что мальчик воспитывался в нормальной, многодетной семье. На момент трагедии его мать в соседней комнате одевала других детей. Врачи на месте инцидента констатировали смерть ребенка. Полиция квалифицирует событие, как несчастный случай», - рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Киеве Оксана Поплавская.