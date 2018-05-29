В словацком городе Прешов погибла студентка из Украины Ирина, выпав с балкона восьмого этажа общежития.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Korzar.

Трагедия произошла в понедельник, 28 мая, около 21:20.

«Звонок на экстренный номер поступил в 21:25. Спасатели обнаружили, что потерпевшая не подает признаков жизни, и врачам пришлось констатировать смерть», - сообщила пресс-секретарь Операционного центра службы скорой медицинской помощи Алена Крчова.

Украинка была студенткой технического университета города Кошице и закончила два года обучения на факультете производственных технологий, который расположен в Прешове. Одногруппники, с которыми она разговаривала вечером перед трагедией, не смогли объяснить, что случилось.

По данным СМИ, в вечер трагедии Ирина с друзьями праздновали успешную защиту диплома магистра. С учебой у девушки проблем якобы не было.